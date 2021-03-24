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Dünya, Koronavirüs

Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki yerel aşının geliştirildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 24.03.2021
Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Kovid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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