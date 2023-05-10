Dolar
19.54
Euro
21.47
Altın
2,035.88
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,510.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Giresun’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde konuşuyor.
logo
Dünya

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Nijer devlet radyosu, ülkede 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalardan kaçtığını bildirdi.

Gülsüm İncekaya  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

İstanbul

Nijer devlet radyosu Voix du Sahel, dünkü yayınında, 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalar nedeniyle gruplar halinde bulundukları bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Radyo, Tillaberi bölgesinde sivillere yönelik saldırıların artması üzerine kadın ve çocuklardan oluşan grupların, Nijer Nehri'ni geçerek Niamey kasabasına sığındığını kaydetti.

Ülkenin ilk hidroelektrik barajının bulunduğu Dessa ve Kandadji'de yaşayan sivillere yönelik saldırıların artmaya başladığı bilgisini paylaşan radyo, "Siviller, silahlı haydutların suistimallerine maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Radyo, geçen hafta sonu Dessa şehrinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Ayorou ve Dessa'daki üst düzey yetkililerin çatışmaları doğruladığını aktaran radyo, yetkililerin çatışmalarda hayatını kaybedenlere dair kesin bilgi paylaşmadığını belirtti.

Yayında, Ayorou şehrinden bir yetkilinin, çatışmalardan önce motosikletli kişilerin sivillere, evlerini terk etmeleri uyarısında bulunduğu açıklamasına da yer verildi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" açıklaması
Danıştay Başkanı Yiğit: Anayasa'nın 138. maddesinde düzenlenen yargı bağımsızlığına hassasiyetle riayet edilmeli
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 68. sayısını yayımladı
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı

Benzer haberler

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

İngiliz hükümeti Sudan'dan tahliyelerin yavaş yapıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet