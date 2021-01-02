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Dünya

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil yaşamını yitirdi.

Fatma Esma Arslan   | 02.01.2021
Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Dakar

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı. 

Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.

Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.

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