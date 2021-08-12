Euro
10.14
Dolar
8.63
BIST 100
1,410.87
Altın
1,750.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.

Fatma Esma Arslan   | 12.08.2021
Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Dakar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan 11 Ağustos'a kadar aşırı yağışların neden olduğu sellerden 50 bin 305 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde 5 bin 694 evin hasar gördüğü, 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Selden en çok etkilenen kentlerin başında başkent Niamey gelirken, salıyı çarşambaya bağlayan gece görülen aşırı yağışlarda kentin bazı noktalarına metrekareye 70 ile 140 kilogram yağış düştüğü vurgulandı.

Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8 Ağustos itibarıyla 44 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Selden etkilenen vatandaşların yaraları en kısa zamanda sarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Selden etkilenen vatandaşların yaraları en kısa zamanda sarılacak
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi

Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi