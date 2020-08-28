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Dünya

Nijer'de seller 45 can aldı

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 45 kişi yaşamını yitirdi.

Fatma Esma Arslan   | 28.08.2020
Nijer'de seller 45 can aldı

Dakar

Nijer İnsani Eylem ve Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 226 binden fazla kişinin etkilendiği ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada 20 bin ev ve 24 caminin de sular altında kaldığı vurgulanırken, 4 bin 290'dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğu, 448 tahıl ambarı ve 5 bin 306 hektarlık ekilebilir arazinin zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Hafta başından bu yana birçok evin selden etkilendiği yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu başkent Niamey'de, halkın neredeyse yarısı Nijer nehri etrafında yaşıyor. Birçok ev de bu hafta başında su seviyesi yükselen nehir yatağında bulunuyor.

Geçen yıl yaşanan sel felaketinde de 32 kişi yaşamını yitirmişti.

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