Nijer'de havalimanına düzenlenen saldırıda 11 asker ile 2 sivil öldü

Fatma Esma Arslan Özdel
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
Nijer Savunma Bakanlığından yayımlanan açıklamada, silahlı kişilerin Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde saldırganların terminal binasına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıda 11 asker ile 2 sivilin yaşamını yitirdiği ve 22 saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada yaklaşık 20 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, havalimanında güvenliğin sağlandığı ve hava trafiğine açık olmaya devam ettiği kaydedildi.
Başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında sabah erken saatlerde şiddetli silah sesleri duyulmuştu.
Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, daha önce de 28-29 Ocak'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırının hedefi olmuştu.
Saldırganlar, araç ve motosikletlerle havalimanı yerleşkesine girerek Nijer güvenlik güçleri ile Hava Kuvvetlerine ait ekipmanları hedef almıştı.