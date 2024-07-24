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Dünya

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Dakar

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesinde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Olayda 15 asker hayatını kaybetti, 16 asker yaralandı.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

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