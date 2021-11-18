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Dünya

Nijer’in Mali sınırında düzenlenen iki saldırıda 25 sivil öldü

Nijer'in Mali sınırında bulunan Tahoua şehrinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 25 sivil hayatını kaybetti.

Ahmet Emin Dönmez   | 18.11.2021
Nijer’in Mali sınırında düzenlenen iki saldırıda 25 sivil öldü

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Tahoua şehrinin Tillia ve Tahoua kasabasına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

İki saldırıda 25 sivil hayatını kaybetti.

Silahlı saldırganlar belediye binası ve sağlık ocakları gibi kamu binalarını yağmaladıktan sonra ateşe vererek bölgeden uzaklaştı.

Saldırılarda elektrik sistemleri hasar gördüğü için Tillia ve Tahoua kasabasında elektriğin olmadığı belirtiliyor.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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