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Dünya

New York'ta Suudi Arabistan'a Yemen protestosu

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e uyguladığı ambargo ve hava saldırıları New York'ta protesto edildi.

Dildar Baykan  | 27.02.2019
New York'ta Suudi Arabistan'a Yemen protestosu

New York

Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen göstericiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaştaki rolüne ve ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğe tepki gösterdi.

Eylemciler ellerinde, "Hastaneleri bombalamak savaş suçudur", "ABD/ Suudi ablukası 20 milyon kişiyi öldürecek" ve "Yemen'de ABD ve Suudi Arabistan'ın işlediği savaş suçlarını" durdurun yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden birisinin, Yemen'de yaşamını yitiren bebekleri temsilen elinde tuttuğu oyuncak bebek ve yüzündeki savaş suçlularını tasvir eden maske dikkati çekti.

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