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New York'un Manhattan bölgesinde bir helikopter gökdelene çarptı
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Dünya

New York'ta helikopter gökdelene çarptı

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopter gökdelene çarparak düştü.

Dildar Baykan   | 10.06.2019
New York'ta helikopter gökdelene çarptı

New York

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir helikopter, Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki gökdelenin son katına çarptı. 

Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Vali Cuomo: Rutin bir iniş değil

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. 

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