Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı
Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Paris
Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'da ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarptı.
Haberlerde, 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise ağır yaralandığı belirtildi.
Kazadan sonra kaçan 20’li yaşlardaki sürücünün ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.