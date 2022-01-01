Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,716.00
BTC/USDT
47,157.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor İnsan hakları aktivisti ve din adamı Desmond Tutu için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

New Yorklular yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi

New York'ta hızla artan Kovid-19'un Omicron varyantına rağmen Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yeni yılı kutladı.

Mücahit Oktay   | 01.01.2022
New Yorklular yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New York'un Times Meydanı'nda Omicron varyantı vakalarının en çok arttığı döneme denk gelmesine rağmen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı.

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams'ın da yemin ederek resmen görevine başladığı Times Meydanı'nda yüz binlerce New Yorklu yeni yıla coşkuyla girdi.

Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 2022'nin ilk dakikalarında annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda yaptığı yemin konuşmasıyla belediye başkanlığına ilk adımı attı.

New York Belediyesinin 50 bin olarak planladığı katılımcı sayısı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlanarak 15 binle sınırlandırıldı.

Rap sanatçısı ve aktör LL Cool J, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Times Meydanı'ndaki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz
KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı

Benzer haberler

New Yorklular yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi

New Yorklular yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı

İsrail ABD'den 3,1 milyar dolarlık askeri helikopter ve ikmal uçağı alıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
Biden'ın bir yılı: 'Amerika geri döndü' mü?

Biden'ın bir yılı: 'Amerika geri döndü' mü?
Ara seçimler ve İran nükleer müzakereleri 2022'de ABD siyasetine damga vuracak

Ara seçimler ve İran nükleer müzakereleri 2022'de ABD siyasetine damga vuracak