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Dünya

New York Times: Trump'ın 287 milyon dolar borcu ödeyemediği için affedildi

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın 2010 yılından bu yana 287 milyon dolar borcunun affedildiğini yazdı.

Betül Yürük   | 28.10.2020
New York Times: Trump'ın 287 milyon dolar borcu ödeyemediği için affedildi

New York

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Chicago'daki yatırım projesinin borçlarını ödeyemediği için 2010 yılından bu yana 287 milyon dolar borcunun affedildiğini yazdı.

Trump'ın vergi kayıtlarını analiz eden New York Times, Chicago'daki Trump Hotel'in finansal sorunlarla karşılaşmasının ardından banka ve yatırım fonlarının Trump'a ödeme kolaylığı sağladığı ve ek süre tanıdığını, borçlar ödenemeyince ise 287 milyon dolar borcun affedildiğini iddia etti.

Trump ise söz konusu habere ilişkin Twitter hesabından, Chicago'daki gökdeleni için kredi verenlerle harika bir anlaşma yaptığını savunarak, "Bu beni kötü bir adamdan ziyade akıllı bir adam yapmaz mı?" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamayı reddettiği vergi kayıtlarına ulaşan New York Times gazetesi, daha önce de Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazmıştı.

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