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Dünya

New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, New York Times gazetesinin iklim değişikliğini yeterince haber yapmadığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 70 kişi gözaltına alındı.

Dildar Baykan   | 23.06.2019
New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

New York

New York Times'ın Manhattan'daki binası önünde bir araya gelen grup, gazetenin iklim değişikliği konusunda yeterince durumu ortaya koyan haberler yapmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. 

Protesto esnasında, konuşma yapan Eve Mosher adlı aktivist, iklim değişikliğinin aciliyet arz ettiğini belirterek, New York Times'ın her gün iklim değişikliği konusunu manşetine taşıması gerektiğini kaydetti. 

Gösterilerin kaosa dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden New York Polisi 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


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