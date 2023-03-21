New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve dikkatlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilmesiyle günü yükselişle tamamladı.
Washington DC
Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artışla 32.560,60 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,30 artarak 4.002,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 artışla 11.860,11 puana çıktı.
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle ilgili artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankacılık sistemindeki durumun "istikrar kazandığını" belirterek, attıkları adımların başka bankaların iflas riskini azalttığını bildirdi. Yellen, daha küçük bankaların yayılma riski oluşturan mevduat çıkışları yaşaması halinde ise müdahale edebileceklerinin sinyalini verdi.
Öte yandan Fed'in bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı piyasaların odağında bulunurken analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları şubatta aylık bazda yüzde 14,5 artışla beklentilerin üzerine çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.