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Dünya

Netanyahu'nun koalisyonuna muhalefetten parti katıldı

Gideon Saar'ın partisindeki dört milletvekiliyle hükümete katılmasıyla Netanyahu'nun koalisyonu 120 sandalyeli mecliste 68 milletvekiline yükseldi.

Enes Canlı  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Netanyahu'nun koalisyonuna muhalefetten parti katıldı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Gideon Saar'ın partisindeki dört milletvekilliyle hükümete katıldığını ve koalisyonunu genişlettiğini duyurdu.

Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamayla, uzun süredir müzakere yürüttüğü Saar ve partisinin koalisyona katıldığını duyurdu.

Saar'ın partisindeki dört milletvekiliyle koalisyona katılmasıyla Netanyahu hükümetinin, 120 sandalyeli mecliste milletvekili sayısı 68'e yükseldi.

Herhangi bir bakanlık görevi üstlenmeyecek Saar'ın siyasi kabine ve daraltılmış güvenlik kabinesine katılacağı aktarıldı.

Netanyahu, konuşmasında "güç dengesindeki değişikliklerin bölgede yeni ittifaklar kurmalarını sağlayabileceğini" belirterek, "İsrail vatandaşları sizlere söylüyorum, bunlar aynı zamanda zorlu günler. Bedeli ağır olan zor bir savaşın ortasındayız." ifadesini kullandı.

İsrail basını, Netanyahu'nun kabinesine Saar'ın katılmasıyla "koalisyon ortaklarından ve özellikle aşırı sağcı müttefiklerinden gelecek hükümeti devirme tehditlerine karşı daha güvende olacağını" değerlendirdi.

Daha önce Netanyahu'nun liderliğinde Likud partisi altında siyaset yapan Gideon Saar, 2019'da Likud liderliği için Netanyahu'nun karşısına çıkmış ancak başarılı olamamıştı.

Saar, 2020'de kendi kurduğu partisiyle siyaset yapmış, 2021'de Netanyahu'yu bir yıllığına iktidardan uzaklaştıran koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de yakın zamanda Saar'ın hükümete katılmak için Netanyahu ile pazarlık yaptığı yönünde kulis haberleri çıkmıştı.

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