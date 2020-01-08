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Dünya

Netanyahu'nun 2 bin yasa dışı konutun inşasını dondurduğu iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 2 bin yeni konut inşasını "siyasi zorluklar" nedeniyle askıya aldığı iddia edildi.

Moatazbellah Mohamed Elsayed Hussein Khalil,Ali Semerci   | 08.01.2020
Netanyahu'nun 2 bin yasa dışı konutun inşasını dondurduğu iddia edildi

Kudüs

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Har Homa yerleşim birimine 2 bin yasa dışı konut planı donduruldu.

Yasa dışı konutların inşasının dondurulma sebebinin "siyasi zorluklar" olduğu kaydedilen haberde genel anlamda ise Kudüs'te konut inşasının durmayacağı aktarıldı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi de 6 Ocak Pazartesi yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 900'den fazla yeni konut inşasına onay verdiğini bildirmişti.

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