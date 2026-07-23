Netanyahu'dan "Suudi Arabistan ile normalleşme" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "sivil nükleer anlaşmasını Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesi şartına bağlamasını" memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın atılmasının "tarihi olacağı" yorumunu yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu adına, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sivil nükleer işbirliği anlaşması ve İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın da belirttiği gibi, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir ileri sıçrama olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve 40 gün süren savaşın söz konusu "barış çemberini genişletme olasılığını ortaya çıkardığı" ileri sürüldü.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin "Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" olacağını bildirmişti.

Trump, "ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan sivil nükleer anlaşma (malzeme zenginleştirmesi olmayacak) onaylanacak, ancak (bu durum) Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin Tel Aviv ile normalleşmesi şartına bağlı olmayacağı yönündeki iddilar İsrail'de endişeye neden olmuştu.

