LGS'de ilk yüzde 5'lik dilimden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, geçen yıla göre yüzde 12,58 artarak 555'e yükseldi. 500 tam puan alan bir öğrenci de tercihini mesleki ve teknik eğitimden yana kullandı.

Mesleki eğitim, LGS'de yüksek başarı dilimindeki öğrencilerin ilk tercihlerinden oldu LGS'de ilk yüzde 5'lik dilimden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, geçen yıla göre yüzde 12,58 artarak 555'e yükseldi. 500 tam puan alan bir öğrenci de tercihini mesleki ve teknik eğitimden yana kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçları, mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilginin hem toplam yerleşme sayılarında hem de yüksek başarı dilimlerinde arttığını gösteriyor.

İlk yüzde 5'lik başarı diliminden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, geçen yıla göre 493'ten 555'e yükselerek, yüzde 12,58 oranında arttı.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine merkezi sınavla ve yerel yerleştirmeyle yerleşen öğrenci sayılarındaki artış bu yıl da devam etti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2025'e göre yüzde 3,62 arttı.

Bu liselerin toplam yerleşmeler içerisindeki payı yüzde 39,89'a yükseldi. Yerel yerleştirmede mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı ise 2025'e göre yüzde 3,57 artışla yüzde 44,50 oldu.

Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 21,16'sı mesleki ve teknik eğitimde

Merkezi sınavla yapılan yerleştirmelerde benzer bir artış kaydedildi. 2025'te 38 bin 737 öğrencinin merkezi sınavla yerleştiği mesleki ve teknik Anadolu liselerine bu yıl 40 bin 303 öğrenci yerleşti.

Mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin merkezi sınavla yerleşen öğrenciler içerisindeki payı yüzde 21,16'ya yükseldi.

2026 yerleştirme sonuçlarında, ilk tercihini mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yana kullanan öğrenci sayısındaki artışın yanı sıra ilk yüzde 1'lik ve yüzde 5'lik dilimden tercih yapan öğrencilerin tercih ettikleri mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısı da arttı.

Bununla beraber, 500 tam puan alan bir öğrenci de Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" alanına yerleşti.

2026 LGS yerleştirme sonuçlarına göre, mesleki ve teknik eğitim sınav başarısı yüksek öğrenciler için önemli bir seçenek haline geldi.