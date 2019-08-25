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Dünya

Netanyahu'dan Esed rejimine İran uyarısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Esed rejimini uyardı.

Mustafa Deveci   | 25.08.2019
Netanyahu'dan Esed rejimine İran uyarısı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esed rejimini uyardı.

Başbakan Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Netanyahu, İran destekli Kudüs Tugayları'nın patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri öldürmek için Suriye'ye özel birlik gönderdiğini öne sürdü.

Netanyahu, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Şam yakınlarında Kudüs Tugayları'na ait olduğu belirtilen hedeflere düzenlediği hava saldırılarıyla bu saldırı planının önlendiğini savundu.

"İran'ın İsrail'e yapmayı hedeflediği her saldırı girişimini açığa çıkaracağız." diyen Netanyahu, isim vermeden Esed rejimini uyararak, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e saldırılmasına müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde başkent Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

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