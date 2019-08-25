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Dünya

İspanya'da uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü

Mayorka Adası'nda bir helikopter ile hafif uçağın havada çarpışması sonucu 7 kişi öldü.

Şenhan Bolelli   | 25.08.2019
İspanya'da uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü

Madrid

İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Kazanın olduğu yerdeki bazı evlerin çatısına ve bahçesine, helikopter ve uçak parçalarının düştüğü kaydedildi.



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