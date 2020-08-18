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Dünya

Netanyahu'dan BAE'ye F-35 satılacağı haberine yalanlama

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 satmasına Tel Aviv yönetiminin onay vereceği yönündeki haberi yalanladı.

Mustafa Deveci   | 18.08.2020
Netanyahu'dan BAE'ye F-35 satılacağı haberine yalanlama

Quds

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satmasına Tel Aviv yönetiminin onay vereceği yönündeki haberi yalanladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerildi.

Açıklamada ayrıca Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan anlaşmada, ABD'nin F-35 ve diğer gelişmiş silahları BAE'ye satışına karşı koyulan vetonun kaldırılması maddesinin yer almadığı kaydedildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

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