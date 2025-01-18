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İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takasının tüm aşamalarını uygulaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Netanyahu, serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin adının henüz bildirilmediğini öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isminin henüz bildirilmediğini öne sürdü.

Faruk Hanedar  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Netanyahu, serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin adının henüz bildirilmediğini öne sürdü Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaştırılmadığı iddia edildi.

Açıklamada, esirlerin listesi ulaştırılmazsa ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi.

İsrail'in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği kaydedilen açıklamada, sorumluluğun Hamas'a ait olacağı öne sürüldü.

Ateşkesin ilk gününde 3 İsrailli esirin serbest bırakılacağı açıklanmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

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