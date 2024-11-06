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Dünya

Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile "İran" konusunu ele aldı.

Mustafa Deveci  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

"Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İkili (Netanyahu-Trump), İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi.

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