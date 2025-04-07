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Dünya

Netanyahu ile görüşen Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

Hakan Çopur  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Netanyahu ile görüşen Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

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