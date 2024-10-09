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Dünya

Netanyahu ile Biden, İsrail'in İran'a vereceği karşılığı telefonda görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a vereceği karşılığı bugün yapacakları telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Netanyahu ile Biden, İsrail'in İran'a vereceği karşılığı telefonda görüşecek

Ankara

İsrail'in Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın bugün telefonda görüşeceğini belirtti.

Görüşmede, Netanyahu ile Biden'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edildi.

Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedildi.

Bunun aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi olacağına işaret edildi.

Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediğini yazdı.

Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

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