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Dünya

Netanyahu: “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'i hedef alan Beyrut'taki saldırı sonrası, “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada.” paylaşımında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Netanyahu: “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada”

İstanbul

İsrail Başbakanlığı, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu’nun, “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada.” ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah’ın etkili olduğu "Dahiye mahallesinde bile düşmanlarının peşine düşmeye devam edeceklerini" savundu.

Hizbullah ile çatışmaların, İsrail’in kuzeyinde tahliye edilenlerin evlerine geri dönene kadar süreceğini belirten Gallant, “Savaşın yeni aşamasında önemli fırsatlar var ama aynı zamanda önemli riskler var. Zaman geçtikçe Hizbullah artan bir bedel ödeyecek.” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın “Rıdvan" biriminin komutan vekili Akil’in hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü iddia edilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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