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Dünya

Netanyahu, bakanlarıyla "sürpriz güvenlik toplantısı" yapıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bakanlarıyla günlük programında olmayan "güvenlik toplantısı" yaptığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Netanyahu, bakanlarıyla "sürpriz güvenlik toplantısı" yapıyor

Ankara

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanlarla toplantı kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun günlük programında olmayan görüşmede, "güvenlik değerlendirmesinin" yapıldığı ifade edildi.

Toplantı nedeniyle Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in İsrail'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yapacağı görüşmenin "son dakikada" ertelendiği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun "güvenlik değerlendirme" toplantısının İsrail'in İran'a olası misillemesi gündemdeyken yapılmasına dikkat çekildi.

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