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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 2 bin 83 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 83 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 869 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ekip  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 2 bin 83 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Cebeli Lübnan vilayetine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güney vilayetine yönelik İsrail hava saldırılarında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Bekaa bölgesine yönelik hava saldırılarında 12 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'a dün düzenlenen saldırılarda 22 kişinin öldüğü, 111 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı günden bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 83'e, yaralı sayısının 9 bin 869'a çıktığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'da itfaiye istasyonuna saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölen itfaiyecilerin başka bir bölgeye düzenlenen saldırıda arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Saldırı sonucu binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki halkı göçe zorlamaya devam ediyor 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını çağrısı yaptı.

Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de sınır bölgelerinin yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istiyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı

Öte yandan Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Andraee, saldırılarda "Hizbullah'a ait noktaların" hedef alındığını savundu.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut'ta yoğunlaşıyor.

Hava saldırılarını yanı sıra İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.

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