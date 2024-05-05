Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,302.25
ETH/USDT
3,160.60
BTC/USDT
64,464.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kimsenin bana ne yapacağımı veya nasıl yapacağımı söylemesine gerek yok." diyen Başbakan Netanyahu'nun "Bazı şeyler oluyor ve olacak. Bu masadan birlik bekliyorum." dedi.

Burak Dağ  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Netanyahu, bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcı bakanların Gazze'deki işgalin yavaş ilerlediği eleştirilerine ve Refah'ın karadan işgali olmaması durumunda hükümetten çekileceklerine yönelik tehditlerine kabine toplantısında yanıt verdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Refah bölgesinin karadan işgalinin gerçekleşmesi için yönelttiği tehditlere, kabine toplantısında cevap verdiği ifade edildi.

Kabine üyelerine seslenerek, "Kimsenin bana ne yapacağımı veya nasıl yapacağımı söylemesine gerek yok." diyen Başbakan Netanyahu'nun "Bazı şeyler oluyor ve olacak. Bu masadan birlik bekliyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Habere göre, kabine toplantısı esnasında Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçen hafta ve bugün dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın karadan işgaline yönelik hazırlıklarıyla yoğun şekilde alakadar olduğunu söyleyerek, "Operasyon, yakında, hatta çok yakında gerçekleşecek." dedi.

Ardından İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Gallant'ın, (Hamas’la) müzakerelerin yalnızca ateş altında yürütüleceğine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, “Ancak, şu anda bu gerçekleşmiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı

Benzer haberler

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Netanyahu, bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi

Gazze’de karaciğer ve dalak büyümesi olan 9 yaşındaki Emin, imkansızlıklar yüzünden tedavi olamıyor

Filistinli 9 yaşındaki kız çocuğu: Gazze'deki çocukların barış içinde yaşama hakkı yok mu?

Filistinli 9 yaşındaki kız çocuğu: Gazze'deki çocukların barış içinde yaşama hakkı yok mu?
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı

İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
ABD'de 88 Demokrat üye, Biden'a İsrail'e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısında bulundu

ABD'de 88 Demokrat üye, Biden'a İsrail'e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet