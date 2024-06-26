Dolar
32.86
Euro
35.16
Altın
2,302.18
ETH/USDT
3,351.20
BTC/USDT
61,037.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: ABD ile anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan “anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini” söyledi.

Bekir Aydoğan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Netanyahu: ABD ile anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi

İstanbul

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Washington’da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, “(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini” savundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamalarına yer verilmişti.

Gallant’ın, “ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını” ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları “kapalı odalarda çözdüklerini” öne sürmüştü.

Netanyahu, 18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun “ABD’nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı
İstanbul 2 No'lu Barosu heyeti, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin ek delilleri UCM'ye sunacak
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor

BM: Gazze'den çekilmiyoruz

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a saldırılarında 485 kişi hayatını kaybetti

Netanyahu: ABD ile anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi

Netanyahu: ABD ile anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
İsrail Savunma Bakanı, ateşkes teklifinin "arkasında olduklarını" savundu

İsrail Savunma Bakanı, ateşkes teklifinin "arkasında olduklarını" savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet