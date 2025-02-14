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Dünya

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

Ankara

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu-Rubio görüşmesinin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde yapılacağı belirtildi.

Görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edildi.

Yerel basındaki haberde, Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu-Rubio görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

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