[1/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[2/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[3/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[4/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[5/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[6/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[7/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[8/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[9/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[10/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[11/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[12/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[13/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[14/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[15/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[16/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[17/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[18/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[19/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[20/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[21/29] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kentinde, Trishuli Nehri boyunca etkili olan ani sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 616'ya yükselirken, Çin, Hindistan, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ile Silahlı Polis Gücü mensupları yıkılan evlerde çalışma yürütürken, bölge sakinleri hasar gören yapılarda kullanılabilir eşyalarını aradı. Selin etkili olduğu bölgede çok sayıda ev hasar görürken bir köprünün de yıkıldığı görüldü.

[22/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[23/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[24/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[25/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[26/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesine bağlı Devighat kasabasında hasar gören alanlar görüntülendi.

[27/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesinde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen sel felaketinde kaybolan yakınlarından haber alabilmek umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor ve kayıp listelerini kontrol ediyor.

[28/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesinde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen sel felaketinde kaybolan yakınlarından haber alabilmek umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor ve kayıp listelerini kontrol ediyor.

[29/29] Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trishuli Nehri yakınında yer alan Nuwakot bölgesinde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen sel felaketinde kaybolan yakınlarından haber alabilmek umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor ve kayıp listelerini kontrol ediyor.