Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığı belirtildi.

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Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

Haberde ayrıca, sel sularının cansız bedenleri sürüklediği ve arama kurtarma çalışmalarının yalnızca Rasuwa'da değil, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi'de de yoğunlaştığı aktarıldı.

Bu sebeple çeşitli bölgelerdeki morglarda yer kalmamaya başladığı ve geçici tesislerin kurulmakta olduğu kaydedildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Sınırın Çin tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

Xinhua'nın haberine göre, sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kaymasında kaybolan çok sayıda kişiden halen haber alınamıyor.

Gyirong'un bağlı olduğu Şıgatsı ili yönetiminden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 558 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

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Çin Su Kaynakları Bakanlığı, bölgede selin ardından oluşan set gölünün taşarak ikinci sele yol açma ihtimali nedeniyle Tibet Özerk Bölgesi'nde 4. seviye acil durum ilan etti. Nepalli yetkililer de bu uyarı üzerine vatandaşlarına "tetikte olmaları" çağrısında bulundu.

Çin tarafında arama ve kurtarma ekipleri, afet bölgesinde 499 Tibetli köylü ve inşaat işçisi ile 555 turisti tahliye ederek güvenli bölgelere yerleştirdi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong​​​​​​​ Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Sel felaketine Nepal'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yükseklerde bir buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

DSÖ: 6 sağlık tesisi hasar gördü, 8 sağlık çalışanı kayboldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Nepal'deki sel felaketinin sağlık hizmetlerini de aksattığını belirten Jasarevic, "Rasuwa'da 4, Dhading'de 2 olmak üzere 6 sağlık tesisi hasar gördü, 8 sağlık çalışanı kayıp." dedi.

Jasarevic, sağlık yetkilileri ve ortaklarının, hastaları yönetmek, kan temin etmek, ilk yardım sağlamak ve acil müdahale kapasitesini korumak için koordinasyon sağladığını söyledi.

"Bu ölçekteki bir felaketin ardından yerinden edilme, aşırı kalabalık, su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerinde yaşanan aksama, ishal ve solunum yolu hastalıkları dahil bulaşıcı hastalık riskini artırabilir." diyen Jasarevic, kirlenmiş su ve gıda, yaralanmalar ve vektör kaynaklı hastalıklar nedeniyle artan riskler de olabileceğine işaret etti.

Jasarevic, Nepal hükümetinin müdahaleye öncülük ettiğini ve etkilenen toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için destek arayışında bulunduğunu aktardı.

DSÖ'nün, Nepal'e hızlıca yaklaşık 10 bin kişinin 3 ay boyunca sağlık ihtiyaçlarını karşılayabileceği tıbbi malzemeler yolladığını hatırlatan Jasarevic, "DSÖ, hastalık gözetimini güçlendirmek, temel sağlık hizmetlerini sürdürmek ve ruh sağlığı ile psikososyal ihtiyaçlar dahil ortaya çıkan sağlık risklerini belirlemek ve ele almak için Nepal hükümetiyle birlikte çalışıyor. Acil önceliğimiz, etkilenen topluluklar için sağlık hizmetlerini desteklemek ve aksayan sağlık hizmetlerini yeniden sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu olayın travması çok büyük ve birçok ihtiyaç karşılanmamış durumda"

Fisher de "Bu olayın travması çok büyük ve birçok ihtiyaç karşılanmamış durumda." diye konuştu.

IFRC'nin Nuwakot'taki yerel şubesinin sekreterinin kendi aile üyelerine dahi ulaşamadığını anlatan Fisher, "Yolların ve köprülerin yıkılması, hem cep telefonu şebekesi hem de elektrik kesintileri nedeniyle en çok etkilenen bölgelerin bazılarına henüz ulaşamadık. Bu, selin etkileri hakkındaki bilgilerimizin hala tam olmadığı anlamına geliyor. En önemlisi ihtiyaç sahibi birçok insanın henüz ihtiyaç duydukları yardımı alamadığı anlamına geliyor." dedi.

İnsani yardım ekiplerinin Nuwakot'a henüz ulaşamadığını aktaran Fisher, selin yaşandığı bölgede binlerce evin yıkıldığını veya önemli ölçüde hasar gördüğünü ve onlarca yol, köprü ve diğer kritik altyapının da ciddi şekilde etkilendiğini bildiklerini kaydetti.

Fisher, "Mevcut tahminler yaklaşık 93 bin kişinin etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Ölü sayısı artmaya devam ediyor ve bu sayının daha fazla olmasından korkuyoruz. Önceliğimiz temel ihtiyaçları karşılamak ancak çok yakında bu toplulukların iyileşmesine de destek olmalıyız." diye konuştu.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.