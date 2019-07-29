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Dünya

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında 113 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 113 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı, 38 kişiden ise haber alınamıyor.

Zehra Ulucak   | 29.07.2019
Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında 113 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.

NDTV kanalının haberine göre, Nepal İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede son haftalarda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 113 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, 67 kişinin yaralandığını, 38 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Şiddetli yağışların yol açtığı afetlerin, ülkedeki 77 bölgeden 67'sini etkilediği bilgisini paylaşan yetkililer, hükümetin, kurtarma çalışmaları için asker ve polisleri görevlendirdiğini ifade etti.

Salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe ediliyor

Nepal'in, Katmandu Vadisi'nin kimi bölgelerini de içine alan bazı orta ve güney kesimlerinin son 2 haftadır süren yağışlar nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.

Acil durum yetkilileri, geçen hafta, bazı nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli boyuta çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede sellerden etkilenen bölgelerde, sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması nedeniyle salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe edildiği kaydedilmişti.

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