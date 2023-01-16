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Dünya

Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Nepal'in Pokhara bölgesinde dün düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu.

Dilara Karataş   | 16.01.2023
Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Ankara

Arama kurtarma ekipleri, olay yerinde Yeti Havayolları'na ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaştı.

Yetkililer, karakutunun, Nepal ordusuna verildiğini, ardından başkent Katmandu'daki soruşturma ekibine teslim edileceğini belirtti.

68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 68 kişiden 35'inin kimlikleri tespit edildi.

Kazada kaybolan 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"Ülkede son 30 yılın en ölümcül kazası" olarak kayda geçen bu olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Uçuş Güvenliği Vakfının verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi.

"Ulusal yas" ilan edildi

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı dün, Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüştü.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer almıştı.

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.

Cesetlerin enkazdan çıkarılması için olay yerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirilmişti.

Çevrim içi hava trafiği takip sitesi "Flightradar24.com" verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık "ATR 72" tipi uçak "güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı" ile donatılmıştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülke genelinde bugün için "ulusal yas" ilan etmişti.

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