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Dünya

Slovenya, Kosova ve Sırbistan geriliminin tırmanmaması için müzakerelerin başlamasını istiyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

Eren Beksaç   | 16.01.2023
Slovenya, Kosova ve Sırbistan geriliminin tırmanmaması için müzakerelerin başlamasını istiyor

Kosova

Fajon, Kosova'nın başkenti Priştine'de mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fajon, Slovenya'nın, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediğini belirtti.

Fajon, "Kosova, ilişkilerin normalleşmesi için etkin çaba göstermelidir. Kosova ve Sırbistan, ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik masada bulunan AB önerisini görüşüp, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin tırmanmaması için müzakerelere başlamalıdır." dedi.

Kosova'nın kuzeyinde nisanda düzenlenecek yerel seçimlere de değinen Fajon, seçimlerin "özgür ve adil yapılması" çağrısında bulundu.

Fajon ayrıca Slovenya'nın Kosova ile enerji kaynakları, su ve atık yönetimi gibi birçok alanda işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ise Balkan ülkelerinin AB'ye dahil edilmesi konusunda, Slovenya'nın önde gelen destekçilerden biri olduğunu belirtti.

Gervalla-Schwarz, "Bölgemiz tehlikeli bir aşamada, bu yeni gerçekle yüzleşmeliyiz çünkü tepki vermezsek durumumuz daha da ciddi hale gelebilir." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın "Rusya'nın bölgedeki en yakın müttefiki ve temsilcisi" olarak Balkanlar'ı savaşla tehdit ettiğine işaret eden Gervalla-Schwarz, bu tehditlerin işe yaramaması için ülkelerin ortak bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

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