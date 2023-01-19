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Dünya

Nepal'de düşen yolcu uçağında can kaybı 72'ye yükseldi

Nepal'de 15 Ocak'ta düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Salih Okuroğlu   | 19.01.2023
Nepal'de düşen yolcu uçağında can kaybı 72'ye yükseldi

Ankara

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düştüğü Seti Nehri Vadisi yakınındaki arama çalışmalarında 2 ABD vatandaşının cansız bedenine daha ulaşıldı ve toplam ölü sayısı 72'ye yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, aralarında ABD vatandaşlarının da yer aldığı 72 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından "derin üzüntü duyduklarını" vurgulayarak bu kişilerin ailelerine taziyelerini iletti.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülkede 1 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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