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Dünya

Nepal parlamento seçimleri için sandık başında

Güney Asya ülkesi Nepal’de halk, parlamento ve il genel meclisi seçimleri için sandığa gitti.

Şeyma Uzundere   | 20.11.2022
Nepal parlamento seçimleri için sandık başında

Katmandu

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’da başladı.

Bazı komünist grupların seçimlerin boykot edilmesi yönündeki çağrılarının ardından Nepal sokaklarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Seçim günü resmi tatil ilan edilirken, şahsi araçların ve kamu hizmeti araçlarının trafiğe çıkması yasaklandı.

Yaklaşık 18 milyon seçmen, 275 üyeli parlamento ve 550 üyeli il genel meclisleri için oy verecek.

Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın Nepal Kongresi Partisi (NC) ittifak yaptığı Maocu Merkez Nepal Komünist Partisi (MC-NC) ile eski Başbakan Khadga Prasad Oli’nin Birleşik Marksist Leninist Nepal Komünist Partisi (UML-NC) blokuna karşı yarışıyor.


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