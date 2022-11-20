Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü
Kuveyt, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarıyla Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 4 ay uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.
İstanbul
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ukrayna Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, anlaşmanın dünyadaki gıda sıkıntısının hafifletilmesine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğine dikkat çekildi.
Türkiye ve BM'nin bu konuda harcadığı çabalardan övgüyle söz edilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna tarafından uluslararası toplumun çağrılarına verilen olumlu yanıt takdir edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.