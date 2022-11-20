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Dünya

Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü

Kuveyt, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarıyla Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 4 ay uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 20.11.2022
Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü

İstanbul

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, anlaşmanın dünyadaki gıda sıkıntısının hafifletilmesine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye ve BM'nin bu konuda harcadığı çabalardan övgüyle söz edilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna tarafından uluslararası toplumun çağrılarına verilen olumlu yanıt takdir edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

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