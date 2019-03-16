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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Nefret manifestosunun önce Başbakanlığa gönderildiği ortaya çıktı

Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı belirtilen nefret manifestosunun, saldırıdan 10 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisine gönderildiği tespit edildi.

Tuğçenur Yılmaz   | 16.03.2019
Nefret manifestosunun önce Başbakanlığa gönderildiği ortaya çıktı

Ankara

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı ifade edilen nefret manifestosunun 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık ofisine gönderildiği ortaya çıktı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisi, terörist Tarrant'ın hazırladığı "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifestonun bir kopyasının saldırıdan 10 dakika önce elektronik posta yoluyla kendilerine ulaştığını teyit etti.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisi dışında, aralarında ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ile çok sayıda yerli ve yabancı basın organının bulunduğu 70 kadar farklı alıcıya iletildiği belirtildi.

Habere göre, Yeni Zelanda Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, saldırının nefret manifestosunda "yaşanmış" gibi anlatıldığı bilgisini paylaşarak, "Elektronik posta, saldırının nedenlerini ortaya koyuyordu. 'Bunu yapmak üzereyim' gibi bir şey demiyordu. Saldırıyı durdurmak için bir fırsat yoktu." ifadelerini kullandı.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisinin yönettiği elektronik posta hesabına gönderildiğini kaydeden Sözcü, ofisteki görevlinin bunu "standart prosedürleri" uygulayarak parlamentonun güvenlik birimine ilettiğini ardından da polise gönderildiğini bildirdi.

Nefret manifestosunda göçmen ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra Türkiye ve Türklere yönelik tehditler bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişi suikast listesinde yer alıyordu.

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