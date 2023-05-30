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Dünya

NATO'nun Kosova'ya göndereceği ilave asker sayısı 700 olarak açıklandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye amaçlı gönderilecek ilave asker sayısının 700 olduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
NATO'nun Kosova'ya göndereceği ilave asker sayısı 700 olarak açıklandı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Brüksel

Stoltenberg, 31 Mayıs-1 Haziran'da gayriresmi nitelikteki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı Norveç'in başkenti Oslo'da NATO Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'ya değinen Stoltenberg, KFOR askerlerine dün yapılan saldırıda 30 askerin yaralandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Stoltenberg, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı. KFOR ve NATO kuvvetleri, Kosova'da tüm vatandaşlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli tüm adımları atacaktır. BM yetkisi uyarınca tarafsız şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Batı Balkanlar için oluşturulan operasyonel ihtiyat kuvvetlerinden 700 askerin Kosova'ya gönderilmesine karar verdiklerini açıklayan Stoltenberg, bir tabur askerin de hazırlık seviyesinin artırıldığını, gerek duyulması halinde bu askerlerin de KFOR'a destek için Kosova'ya gönderileceğini söyledi.

Stoltenberg, "Şiddet olayları, Kosova'yı ve tüm bölgeyi geri götürmekte, Avrupa-Atlantik arzusunu tehlikeye atmaktadır. Priştine ve Belgrad gerginliği düşürmek için somut adımlar atmalı, sorumsuzca davranışlardan kaçınmalı, AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa girmelidir. Kalıcı barış için tek yol budur." diye konuştu.

Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

NATO, KFOR'a takviye için ilave asker gönderileceğini, İtalya'da bulunan Operasyonel İhtiyat Kuvvetlerinin harekete geçirildiğini açıklamıştı.

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