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Dünya

NATO'nun 'Dynamic Manta 2022' tatbikatı başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı.

Barış Seçkin   | 21.02.2022
NATO'nun 'Dynamic Manta 2022' tatbikatı başladı

Roma

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (MARCOM) yapılan yazılı açıklamada, "DYMA 22"nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 müttefik ülkeye ait gemi, denizaltı ve uçakların, denizaltı savunma ve su üstü harbe hazırlık kapsamında Orta Akdeniz'de bir araya geldiği belirtildi.

DYMA 22'nin NATO'nun her yıl İtalya'da yapılan planlı ve iki büyük denizaltı harbi tatbikatından biri olduğu kaydedildi.

Tatbikata, Fransa, Yunanistan ve İtalya'dan denizaltılar, Kanada, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD'den su üstü gemiler ile Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İngiltere ile ABD'den deniz karakol uçakları katılacak.

Tatbikat boyunca her su üstü gemisi farklı denizaltı savaş operasyonlarını idare etme fırsatına sahip olacak ve buna karşın denizaltılar da su üstü gemiler ve hava araçlarıyla koordineli şekilde hedeflerini yakalanmadan avlamaya çalışacak.

Tatbikata ev sahipliği yapan İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (Marina Militare) yapılan yazılı açıklamada da tatbikatın, NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik taktikleri değerlendirme ve geliştirme becerisine olanak sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, önceki yıllarda "Dog Fish" ve "Proud Manta" olarak da adlandırılan tatbikatın her yıl planlı olarak yapıldığı ve Doğu Avrupa'daki mevcut durumla ilişkili olmadığı belirtildi.

NATO'nun bu önemli tatbikatına Türkiye'den bu yıl, Gabya sınıfı fırkateynlerinden TCG Göksu (F-497) katılıyor.

Tatbikat, 4 Mart'a kadar sürecek.



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