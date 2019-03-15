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Dünya

NATO'dan Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısına kınama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." dedi.

Şerife Çetin   | 15.03.2019
NATO'dan Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısına kınama

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

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