Euro
8.98
Dolar
7.43
BIST 100
1,531.05
Altın
1,721.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunmasında ABD'ye bağımlılığını azaltıp "stratejik olarak özerk" olmak isteyen Avrupa Birliği'ne (AB) bu hedef yerine "stratejik dayanışma" önerisinde bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.03.2021
NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB dönem başkanı Portekiz'in düzenlediği parlamentolar arası etkinlikte, ortak dış ilişkiler ve güvenlik politikası hakkında konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

NATO ve AB'nin karşısında terör, siber saldırılar, Rusya ve Çin'in yükselişi gibi tehditler bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, transatlantik bağının zayıflamasının sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, Avrupa'yı da böleceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Böyle bir şey ne Avrupa için ne AB için ne de NATO için iyi olur. Ben stratejik dayanışmaya inanıyorum. Şunu da unutmamak lazım; yüzyıllar boyunca Avrupa'da çatışmalar devam etti. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni savaşlar olmasın diye NATO kuruldu. NATO 70 yıldan fazla zamandır barışın korunmasına yardım ediyor. NATO, Avrupa'da güvenliği sağlayarak Avrupa'nın entegrasyonunda, genişlemesinde önemli rol oynadı. Güçlü bir NATO ve güçlü bir transatlantik bağı sadece ABD için değil Avrupa için de önemlidir."

Terörle mücadeleyi örnek gösteren Stoltenberg, böyle bir zorlukla ne Avrupa'nın ne de ABD'nin yalnız baş edebileceğini söyledi.

Stoltenberg, Çin'in yükselişi karşısında da transatlantik bağının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. En büyük savunma bütçesi ve lider teknolojiler söz konusu. Avrupa da Amerika da tek başına bununla başa çıkamaz. Çin tek başına bile NATO'yu daha önemli kılmaya yetiyor. Çünkü küresel zorluklarla karşı karşıya gelindiğinde, güç dengesinin değişiminde ve güvenlik söz konusu olduğunda büyüklük önemlidir. Diğer tüm sınamaları da göz önünde bulundurursak yan yana durmalıyız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 516 bin 625'e yükseldi
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı

Benzer haberler

NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

AB, Kovid-19 nedeniyle mali kuralları 2023'e kadar askıya almaya hazırlanıyor

Rusya: ABD ve AB'nin uyguladığı kısıtlamalar, kötü olan ilişkilere büyük ölçüde zarar verdi

AB Komisyonunun uyarısına rağmen bazı Birlik ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı

AB Komisyonunun uyarısına rağmen bazı Birlik ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti

Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
AB'den Almanya'nın linyit santrali tazminat planına soruşturma

AB'den Almanya'nın linyit santrali tazminat planına soruşturma