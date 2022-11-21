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Dünya

NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a sorumluluk çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ve Sırbistan'a sorumlu davranarak gerginlikten kaçınma çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.11.2022
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a sorumluluk çağrısı

BRÜKSEL

Stoltenberg, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan arasında son haftalarda gerginliğin yeniden artması nedeniyle iki ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile konuştuğunu bildirdi.

Araç plakaları konusundaki anlaşmazlığın çözülememesinden hayal kırıklığı duyduklarını aktaran Stoltenberg, "Şu anda sorumluluk ve pragmatik çözüm zamanı. Gerginliğin yükselmesinden kaçınılmalı." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun Kosova Barış Gücünün her türlü duruma karşı tetikte olduğunu ifade etti.

Kosova ile Sırbistan arasında bir süredir kimlik kartları ve araç plakaları dolayısıyla artan gerginlik üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, bugün Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmelerde bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesinde gerginliği düşürecek bir çözüm üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı artık araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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