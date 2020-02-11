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Dünya

NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına kınama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şerife Çetin   | 11.02.2020
NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına kınama

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "İdlib'in Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesini bekliyor musunuz? Rusya destekli Esed rejiminin artan saldırıları hakkında değerlendirmeleriniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bakanların İdlib'deki güncel gelişmeleri ele almasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunun altını çizerek, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce insanı yerinden ettiğine dikkati çekti. 

Ayrım yapmaksızın sivilleri hedef alan hava bombardımanlarının da gerçekleştiğini belirten Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Esed rejimi ve Rusya'ya uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların acilen son bulması gerektiğini vurguladı.


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