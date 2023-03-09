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Dünya

NATO'da "kriz yönetimi tatbikatı" yapılıyor

NATO'da istişare ve karar alma süreçlerinin sınanması amacıyla "kriz yönetimi tatbikatı" düzenleniyor.

Ömer Tuğrul Çam  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
NATO'da "kriz yönetimi tatbikatı" yapılıyor

Brüksel

"NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı 2023", ittifak bünyesinde stratejik siyasi ve askeri seviyede istişare ve karar alma süreçlerinin test edilmesi amacıyla 15 Mart'a kadar devam edecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 1992'den bu yana 23'üncü kez icra edilen tatbikata, müttefik ülkelerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya da katılıyor. Tatbikatta, NATO karargahındaki, stratejik komutanlıklardaki ve başkentlerdeki sivil ve askeri personel yer alacak.

Herhangi bir askeri sevkiyatın yapılmayacağı tatbikat, hibrit bir ortamda hazırlanan karmaşık askeri ve sivil senaryoya verilecek kapsamlı karşılıkların uygulamasını içerecek.

Finlandiya ve İsveç, daha önce de tatbikatta yer almıştı. Ancak bu yıl, iki ülkenin ilk kez yeni statüleri olan "ittifaka katılmaya davet edilen ülkeler" olarak katılacağı bildirildi.

Tatbikat sırasında, bazı AB kurumlarıyla personel değişimi yapılacağı da kaydedildi.

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