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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi
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Dünya

NATO Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı

NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı.

Şerife Çetin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
NATO Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı

Washington DC

Liderler, Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu başladı.

Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi.


"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz"

Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." diyen Biden, NATO'nun doğu kanadında muharebe kanadının güçlendirildiğini, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katıldığını ve savunma harcamalarının artırıldığını bildirdi.

Biden, Rusya'nın hızla Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle savunma üretimini artırdığını belirterek, "İttifakın geride kalmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez tüm NATO müttefiklerinin kendi ülkelerinde savunma üretimi gerçekleştirmek için planlar ürettiğine dikkati çeken Biden, böylelikle NATO'nun daha yenilikçi ve rekabetçi olacağını, hızlı şekilde kritik savunma teçhizatı üretebileceğini kaydetti.

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