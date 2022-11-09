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Dünya

NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek

NATO'nun gelecek zirve toplantısı, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'da yapılacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.11.2022
NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacağını duyurdu.

Stoltenberg, açıklamasında, Soğuk Savaş'tan bu yana NATO'nun en karmaşık ve en öngörülemez güvenlik ortamıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Vilnius'taki toplantının, NATO ülkelerinin liderleri için savunma ve caydırıcılığı kuvvetlendirecek yeni adımlar atmada fırsat sunacağını kaydeden Stoltenberg, savunma harcamalarında artışın, ayrıca Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin de ele alınacağını bildirdi.

Stoltenberg, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik bağının NATO ülkelerinde yaşayan 1 milyar kişinin güvenliği için önem taşıdığını vurguladı.

NATO'nun son zirve toplantısı, 28-30 Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmıştı.

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